لجنة متابعة ميزانية النفط تبحث خطة رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا

ناقشت لجنة متابعة ميزانية النفط، في اجتماعها الثاني للعام الجاري، خطة المؤسسة الوطنية للنفط التشغيلية والتطويرية التي تستهدف رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا، بهدف مراجعة الخطة وإحالتها للمجلس الأعلى للطاقة لمناقشتها واعتمادها.

وبينت منصة “حكومتنا” أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الإنفاق التنموي لميزانية المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة مؤشراته.

وأكد رئيس اللجنة محمد الزيداني، أن الحكومة تعمل من خلال اللجنة والوزارات ذات العلاقة، على دعم برامج المؤسسة، بهدف استقرار الإنتاج وزيادته.

وقدم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، عرضا ضوئيا، يوضح ملامح خطة التطوير للعام 2023، التي تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في مجال الاستكشاف بعد قرار الحكومة رفع القوة القاهرة.

وأكد المجتمعون ضرورة إصدار تقرير ربع سنوي للإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات في قطاع النفط، وإعلان الخطوات التنفيذية للمشاريع التشغيلية والاستكشافية.