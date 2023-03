جهاز الحرس البلدي: الأسعار نسبيًا مستقرة ويوجد ارتفاع طفيف في بعض السلع

ليبيا – أكد امحمد الناعم المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي على أن الأسعار نسبيًا مستقرة، ويوجد ارتفاع طفيف في بعض السلع.

الناعم قال في تصريح لقناة “التناصح” التابعة المفتي المعزول الغرياني إن السلع الغذائية متوفرة، وليس ثمة نقص حاد في سلعة معينة.

وأشار إلى أن سعر الخضروات واللحوم مستقر نسبيًا، لكن أول يومين من رمضان لاحظ الجهاز ارتفاعًا ملحوظًا بسبب زيادة الطلب.

وتوقع رجوع السلع التي شهدت ارتفاعًا إلى سعرها قبل رمضان بسبب التدابير المعمول عليها لمراقبة السوق ومنع استغلال المواطن.

ونوّه إلى أنه من الطبيعي حدوث نقص في بعض الخضروات والفواكه بسبب أنها موسمية، والنقص بسيط ويوجد فائض في العديد من الفواكه والخضروات

وأفاد أن اللحوم تخضع للسوق حسب العرض والطلب، وإذا حدث سحب كبير على اللحوم من الطبيعي أن يرتفع سعرها.

كما أضاف: “نحن نعمل وفق لوائح ونظم لم يتم تحديد سقف معين لسعر اللحوم وطلب منا متابعة أسعار السوق ونقوم بتحويل الأسعار أولًا بأول للجهات المختصة”.

وأفاد أنه يوجد تفاوت في الأسعار بين المناطق نتيجة شح الوقود وأسعار النقل، مشيرًا إلى أن سعر اللحوم في المناطق الجنوبية أقل من المناطق الغربية والمواد الغذائية أغلى في الجنوب من المنطقة الغربية.

