المنقوش تُهنئ نظيرها الجزائري بمناسبة توليه منصبه الجديد

طرابلس 28 مارس 2023 (وال)- أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيًا مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

وهنأت المنقوش خلال الاتصال نظيرها الجزائري بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنية له كامل النجاح والتوفيق في أداء عمله.

وأكدا الوزيران حرصهما على تعزيز روابط الأخوة والتعاون المشترك لتوطيد العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأكد الوزير الجزائري خلال الاتصال دعم بلاده للاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات الشعب الليبي. (وال)

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