المصرف المركزي: وصول 60 مليون إلى بنغازي مخصصة لفروع مصرف الوحدة

أعلن فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي، وصول شحنة سيولة بقيمة 60 مليون دينار قادمة من طرابلس مخصصة لفروع مصرف الوحدة،

وقال الفريق، في تصريح خاص لصحيفة صدى، إن “الشحنة وصلت اليوم الثلاثاء لمطار بنينا بمدينة بنغازي”، مؤكدًا “التواصل مع إدارات المصارف لتزويدها باحتياجاتها من السيولة اليومية”.

وأردف فريق السيولة، أن وصول تلك الشحنة يأتي في “إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث يتواصل الجسر الجوي اليومي بين مناطق ليبيا”.

وختم الفريق تصريحاته موضحًا أنه يعمل “على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس وعلاوات الأبناء والزوجة ومنح الطلبة”.