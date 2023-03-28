سفارة فرنسا: ندعم جهود إعادة توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

أعربت السفارة الفرنسية لدى ليبيا عن دعم باريس الكامل لجهود إعادة توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وتأمين الانتخابات في 2023.

وأكدت السفارة الفرنسية في تغريدة لها بموقع “تويتر” دعم فرنسا الكامل للعمل الذي يقوم به المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي واللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية وتأمين الانتخابات في عام 2023.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الاثنين أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في طرابلس بحضور المبعوث الأممي في العاصمة طرابلس أفضى إلى التأكيد على تسع نقاط أساسية.

وأكدت البعثة الأممية في بيان لها أن المشاركين في الاجتماع الذي ضم عددا من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية أكدوا ضرورة أن يكون الحوار ليبيا – ليبيا وداخل الأراضي الليبية مع رفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي والالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس.

كما اتفق المجتمعون على نبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله على كامل التراب الليبي ومواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة وإيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية وزيادة المجهودات لحل مشاكل المهجرين والنازحين والمتضررين من الاقتتال والحروب واستكمال جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر.