القبض على تاجري مـخـدرات يقومان بإيصالها دليفري في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء عن تمكن “مركز شرطة المدينة” من القاء القبض على شخصين يقومان بالإتجار بمادة الحشيش المخدرة و توصيلها للزبائن (دليفري).

وعقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة المدينة مفادها قيام شخصين على متن مركبة آلية نوع كيا فورتي بيضاء اللون بترويج مادة الحشيش المخدرة وإيصالها للزبائن عن طريق الهاتف .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد محمود احبيش تعليماته بضبط المركبة سالفة الذكر وتم انتقال أعضاء التحريات والبدء في عمليات البحث والتحري عن المركبة سالفة الذكر حيث تم إستدراجهم من قبل أعضاء التحريات عن طريق الهاتف إلى ضريح عمر المختار وإيهامهم بأنهم زبائن يريدون شراء مادة الحشيش المُخدرة .

وعند مشاهدة المركبة انتقل عضو التحريات نحو المركبة ومن ثم بقية الأعضاء وتم ضبط المركبة نوع كيا فورتي بيضاء اللون وعلى متنها الشخصين سالفي الذكر وبحوزتهم 5 قطع من مادة الحشيش المخدرة وعدد 8أقراص حبوب مُهلوسة وتم الإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يدعى ا.ي.م وإعترف بالإتجار بمادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة وتوصيلها لزبائنه وتبين ان الشخص الثاني يُدعى م.أ.م حيث أفاد في أقواله بأن المخدرات التي تم ضبطها تخص المدعو الأول وليست له علاقة بتجارة المخدرات وتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالتهم إلى جهاز مكافحة المخدرات والمُؤثرات العقلية .