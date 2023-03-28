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مطالبات لقناة سلام بحذف مشاهد الإساءة لقبيلة ورشفانة من مسلسل السرايا

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب المركز الإعلامي المعمورة قناة سلام التي تعرض مسلسل السرايا الذي قام بإنتاجه وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وكذلك مخرج العمل بالاعنذار وحدف المشهد المسيء لقبيلة ورشفانة واحترام كيانها وتاريخها.

وذكر المركز، في بيان إعلامي، أن مسلسل السرايا الذي يعرض على قناة سلام يزرع الأوهام ويتعمد الاساءة بشكل مباشر لقبيلة ورشفانة.

وأضاف “أيها الشاب أسامة رزق احترم تاريخنا وإياك أن تشوه ماضينا المجيد بترهات وأوهام لا تملك فيها حجة ولا برهان”.

وتابع “ورد في أحد مشاهدكم النتنة في حلقة اليوم وتحديدا في الدقيقة 25 اسم ورشفانة وقد تعمدتم إلا أن تذكروه بسوء وقد نسيتم وتناسيتم واقع ورشفانة التاريخي في تلك الفترة.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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