مباراة ليبيا وتونس اليوم فـي تصفيات كأس أمم افريقيا.. تعرف على توقيت اللقاء والقناة الناقلة

يستضيف منتخب ليبيا نظيره منتخب تونس اليوم 28 مارس/ آذار على أرضية ملعب “شهداء بنينا” في مدينة بنغازي ضمن مواجهة الإياب، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا “كوت ديفوار 2023”.

ويتطلع منتخب ليبيا إلى الفرصة الاخيرة لتحقيق الفوز خلال المواجهة أجل حصد ثلاث نقاط هامة في المجموعة التي تضم إلى جانب منتخب تونس أيضًا منتخبي غينيا الاستوائية وبوتسوانا.

ويحتل منتخب تونس الترتيب الثاني في المجموعة العاشرة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخب غينيا الاستوائية الذي قفز للمركز الأول عقب الفوز على بوتسوانا (3-2) اليوم، فيما يحتل المنتخب الليبي المركز الثالث ب3 نقاط، كما يأتي منتخب بوتسوانا في المركز الرابع والأخير في المجموعة العاشرة برصيد نقطة واحدة.

توقيت مباراة ليبيا وتونس والقناة الناقلة

وتُقام مباراة ليبيا وتونس اليوم الجمعة، الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا، وفي تمام الساعة التاسعة ليلًا بتوقيت تونس والجزائر، والحادية عشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة ليبيا ضد تونس منقولة في بث مباشر على قناة “beIN SPORTS HD3″، ويتولى التعليق عليها المعلق حفيظ دراجي ، وستنقل أيضا على قناة “CAF” على يوتيوب.