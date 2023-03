البرغثي: تشكيل قوة مشتركة خطوة جيدة.. ويجب تزويد القوات الليبية بمنظومات استطلاع بري وجوي

ليبيا – وصف وزير الدفاع السابق محمد البرغثي محمد البرغثي خطوة تشكيل قوة عسكرية مشتركة بـ”الجيدة”.

البرغثي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: إن مهمة هذه القوات ستكون المحافظة على حماية الحدود، والسيطرة على الهجرة غير المشروعة، وخصوصًا في الجنوب الليبي، وكذلك حماية الأهداف الحيوية المشتركة، مثل حراسة آبار النفط والغاز والمواني النفطية، والسيطرة على عمليات التهريب وانتشار السلاح.

وبحسب البرغثي تشمل تلك المساعي توحيد المؤسسات التعليمية العسكرية العليا، مثل كلية القيادة والأركان، والكليات والأكاديميات العليا في الأسلحة الفرعية، من بينها البحرية، والجوية، والدفاع الجوي.

وشدد على الأهمية الكبيرة لدعم إيطاليا والولايات المتحدة، لأي خطوة للسيطرة على الهجرة غير المشروعة، وحل مشكلة المرتزقة، مشيرًا إلى أن قوات الشرق والغرب في ليبيا بحاجة إلى تجهيز للقيام بمهام حراسة الحدود والأهداف الحيوية، وتعقب الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب.

وعن طبيعة الدعم الذي يمكن أن يقدمه الشركاء الغربيون للقوات الوطنية، أوضح البرغثي أن هذا الدعم يجب أن يشمل تزويد القوات الليبية بمنظومات استطلاع بري، وجوي، بواسطة أجهزة المراقبة على الحدود، وطيران، مضيفًا أن أفرقاء الصراع من المعسكرين متفقون على رفض وجود الجماعات المسلحة والمتمردة، القادمة من تشاد والسودان، في مدن الجنوب.

