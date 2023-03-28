أعضاء باللجنة العسكرية يطلعون اللافي على نتائج اجتماعهم في طرابلس

أطلع عددًا من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 النائب بالمجلس الرئاسي -القائد الأعلى للجيش الليبي – عبد الله اللافي على نتائج اجتماع أعضاء اللجنة كاملة في العاصمة طرابلس خلال اليوميين الماضيين، بحضور عدد من القيادات الأمنية.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللافي وأعضاء اللجنة العسكرية تابعوا خلال لقائهم اليوم الثلاثاء مستجدات عمل اللجنة.

وأعرب المجلس الرئاسي عن ترحيبه باجتماع أعضاء اللجنة وعملهم، وبكل الخطوات التي تمكن من توحيد المؤسسة العسكرية، حتى تقوم بدورها في دعم الاستقرار وحماية حدود الوطن وتأمين الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الاثنين أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في طرابلس بحضور المبعوث الأممي في العاصمة طرابلس أفضى إلى التأكيد على تسع نقاط أساسية.

وأكدت البعثة الأممية في بيان لها أن المشاركين في الاجتماع الذي ضم عددا من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية أكدوا ضرورة أن يكون الحوار ليبيا – ليبيا وداخل الأراضي الليبية مع رفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي والالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس.

كما اتفق المجتمعون على نبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله على كامل التراب الليبي ومواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة وإيجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة الليبية وزيادة المجهودات لحل مشاكل المهجرين والنازحين والمتضررين من الاقتتال والحروب واستكمال جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر.