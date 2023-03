السفير الألماني: أشجع بشدة جميع القادة على العمل معًا من أجل الشعب

ليبيا – علق السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت على اجتماع طرابلس العسكري والأمني.

السفير الألماني أكد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أن كافة الليبيين يستحقون الحياة في سلام وأمان.

ورحب السفير بجهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لتوطيد السلام ولتعزيز وحدة ⁧‫ليبيا‬⁩.

‏ وشجع بشدة جميع القادة على العمل معًا من أجل الشعب الليبي والاستفادة من الخدمات الجيدة التي يقدمها الممثل الخاص للأمين العام.

