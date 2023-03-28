كاملا هاريس تُجدد إلتزام الولايات المتحدة بعصر جديد للشراكة مع إفريقيا

أكرا 28 مارس 2023 (وال)- جددّت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس اليوم الثلاثاء، تعهد الإدارة الأمريكية بصياغة عصر جديد من الشراكة مع إفريقيا، خلال حديثها من بوابة النجمة السوداء بميدان الاستقلال في ثاني أيام زيارتها إلى غانا.

هاريس أكدت حرص إدارة الرئيس بايدن على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال كجزء من جهودها لتسليط الضوء على إفريقيا.

وتابعت: “معًا، سنتصدى للتحديات التي نواجهها والفرص المستقبلية”، من جهته دعا الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، الولايات المتحدة لتسليط الضوء على إفريقيا كمكان لاستثمارات القطاع الخاص الأمريكي، عقب سنوات من التغافل والتغاضي عنها.

وتأتي هذه الجولة التي تتضمن غانا وتنزانيا وزامبيا، وتستمر حتى الثاني من شهر أبريل المقبل، بعد أشهر على قمّة عقدت بين الولايات المتحدة وإفريقيا في شهر ديسمبر في واشنطن ودعا خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن الى إنشاء شراكة واسعة مع افريقيا، القارة التي تسعى الولايات المتحدة لترسيخ وجودها فيها بمواجهة النفوذ المتزايد للصين وروسيا.

هذا فيما أعلن مكتب هاريس أن الولايات المتحدة ستقدم 139 مليون دولار من المساعدات الثنائية إلى غانا العام المقبل لا سيما لتمويل مبادرات اقتصادية وتجارية وثقافية وصحّية، ولا سيّما برنامج مكافحة الملاريا. (وال)

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