قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن القوانين الانتخابية يجب ألا تقصي أحدا لأسباب سياسية، وفق تعبيره.

جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي أمس الاثنين 27 مارس في العاصمة طرابلس.

وأضاف المشري أن المجلس يحترم للتشريعات النافذة المرتبطة بمواد للقوانين الانتخابية، وفق ما أفاده الأعلى للدولة.

من جهته حث باتيلي مجلسي النواب والأعلى للدولة على “الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب الليبي لإجراء الانتخابات في إطار زمني واضح”، وفق تعبيره.

كما دعا المبعوث مجلس الدولة إلى ضرور تسمية ممثليه للجنة 6+6 التي أنشأها التعديل الدستوري الـ13 لوضع قوانين الانتخابات، بحسب تعبيره.

وأعرب باتيلي عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدات والدعم التقني واللوجستي لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، وفق قوله.

المصدر: المجلس الأعلى للدولة + حساب باتيلي على تويتر

The post المشري يتحدث لـ”باتيلي” عن القوانين الانتخابية: لا يجب أن يقصى أحد لأسباب سياسية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار