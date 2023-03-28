وزير الداخلية يوقع ترقيات مستحقيها من الضابط وضابط الصف

وقع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ترقيات وتسويات مستحقيها من ضباط وضباط صف وأفراد وعلى رأسهم شهداء الواجب والبالغ عددهم 43100 عضواً.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الداخلية المكلف مع رؤساء المصالح والأجهزة ومدراء الإدارات والمكاتب؛ بحضور وكيلي وزارة الداخلية للشؤون العامة وشؤون المديريات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الوزير أصدر تعليماته بإنجاز أي ترقية مستحقة لأي عضو من هيئة الشرطة ممن تأخرت ترقيتهم.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع والقضايا المتعلقة بسير العمل بقطاعات وزارة الداخلية بشأن القرطاسية والإعاشة والتموين والقيافة ومعالجة عدد من الإشكاليات الخاصة بسير العمل؛ بالإضافة إلى مناقشة الازدحامات الحاصلة أمام محطات الوقود.