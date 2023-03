بوراس: الخطة العشرية الأمريكية خطوة بناءة في اتجاه دعم الاستقرار وترك الحروب في ليبيا

ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس أن الخطة الاستراتيجية العشرية التي أعلنتها أمريكا لحسم الصراع في ليبيا خطوة بناءة في اتجاه دعم الاستقرار وترك الحروب والصراعات ومعالجة جذور الأزمة في ليبيا، من خلال استراتيجيات محترفة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني ما يحقق مصالح القوى المحلية.

بوراس أشارت في تصريحات لـ”عربي21″ إلى أن أمريكا تملك خبرة واسعة في بناء الدولة وحل الصراعات والحروب الأهلية وتمتلك القدرة على حسم الأزمة، لكن هذه الاستراتيجية العشرية تحتاج للجنة رفيعة المستوى مثل التي تحدث عنها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وستقوم هذه اللجنة بتحديد أوجه تنفيذ الاستقرار وتوطين نظام الحكم الديمقراطي الذي يضمن للجميع حق المشاركة وخاصة بعد تعثر الثقة بين الأطراف الليبية.

وتابعت بوراس حديثها: “الانتخابات وحدها لا تكفي للاستقرار وبناء الدولة، لكن الحاجة أصبحت ماسة للجنة توجيهية تضمن تحقيق الاستقرار وتؤسس نظام حكم يدعم ما ينتج عن الانتخابات القادمة التشريعية والرئاسية”.

