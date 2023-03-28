مباحثات ليبية فرنسية لتعزيز سبل التعاون بين البلدين

بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم عبدالرحمن، اليوم الثلاثاء، آفاق التعاون بين فرنسا وليبيا، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج.

ووفق الحساب الرسمي للسفير الفرنسي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، التقى مهراج وزيرة العدل مكتبها في طرابلس.

وأجرى السفير الفرنسي لقاءات مع وزراء ومسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي 23 مارس بحث مع وزير المواصلات محمد الشهوبي استئناف وتعزيز التعاون العلاقات في مجال النقل والبنية التحتية، وفي اليوم نفسه أجرى لقاءات مثمرة مع شركات ليبية وأجرى زيارة لمعرض طرابلس الدولي ولغرفة التجارة والصناعة.

كما سبق أن التقى السفير الفرنسي بوزير الشؤون المرأة حورية الطرمال.