جهاز النهر الصناعي يؤكد سيطرته على تسريبات للمياه على مسار المنظومة الشرقي

ليبيا – أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أمس الإثنين سيطرته على تسريبات للمياه تعرضت لها المحطة الواقعة على مسار المنظومة الشرقي بالقرب من مدينة الخمس.

وقال الجهاز في بيان له إن فرق الصيانة بدأت فعليًا في إخضاع معالجة الأعطاب إلى التجربة الفنية بعد استكمال أعمال التصنيع واللحام التي استمرت لساعات.

وأشار الجهاز إلى أن السيطرة على التسريب حالة دون فقدان نحو مليون متر مكعب من المياه وانقطاعها على عديد المدن والبلديات.

وكان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي قد حذر في وقت سابق من خطورة التعديات التي تطال مسارات النهر على سلامة تدفق المياه، مطالبًا الجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتها في حماية محطات ومسارات النقل.

