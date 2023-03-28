المنقوش تبحث مستجدات الأوضاع وتعزيز التعاون مع وزير الخارجية الجزائري

الوطن| رصد

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المنتهية، نجلاء المنقوش، مع وزير الشؤون الخارجية، والجالية الوطنية بالخارج،.في الجمهورية الجزائرية، أحمد عطتف، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز روابط الأخوة والتعاون المشترك لتوطيد العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهات النظر حول المستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأكد عطاف دعم بلاده للاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.