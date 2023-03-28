بو راس: الخطة الأمريكية بناءة لمعالجة جذور أزمة ليبيا

أكدت عضو مجلس النواب، ربيعة بو راس، أن الخطة الاستراتيجية العشرية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية لمنع الصراع في عدة دول وعلى رأسها ليبيا، خطوة بناءة في اتجاه دعم الاستقرار وترك الحروب والصراعات ومعالجة جذور الأزمة في ليبيا من خلال استراتيجيات محترفة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني ما يحقق مصالح القوى المحلية”.

وأشارت بو راس في تصريح له، إلى أن “أمريكا تملك خبرة واسعة في بناء الدولة وحل الصراعات والحروب الأهلية وتمتلك القدرة على حسم الأزمة، لكن هذه الاستراتيجية العشرية تحتاج للجنة رفيعة المستوى مثل التي تحدث عنها المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، وستقوم هذه اللجنة بتحديد أوجه تنفيذ الاستقرار وتوطين نظام الحكم الديمقراطي الذي يضمن للجميع حق المشاركة وخاصة بعد تعثر الثقة بين الأطراف الليبية”.

وتابعت: “الانتخابات وحدها لا تكفي للاستقرار وبناء الدولة لكن الحاجة أصبحت ماسة للجنة توجيهية تضمن تحقيق الاستقرار وتؤسس نظام حكم يدعم ما ينتج عن الانتخابات القادمة التشريعية والرئاسية”، وفق تصريحاتها.