المنقوش تبحث مع وزير الخارجية الجزائري الجديد مسار التسوية السياسية في ليبيا 

قدمت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التهنئة لنظيرها الجزائري أحمد عطاف، بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

وتلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من قبل “المنقوش”، حيث استعرض الطرفان العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي، وتبادلا وجهات النظر حول آفاق تجاوز العقبات التي تعترض مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية.

وجدد الوزير عطاف تضامن الجزائر الدائم مع دولة ليبيا الشقيقة في كل ما يدعم وحدتها ويكرس توافق أبنائها بشأن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تنهي الانقسامات وتعيد لليبيا مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي.

وثمنت “المنقوش” دعم الجزائر الثابت لأمن واستقرار ليبيا، مشيدة في ذات السياق بالعمق التاريخي والطابع المتميز للعلاقات الأخوية الجزائرية-الليبية وكذا بالآفاق الواعدة لتقويتها استجابة لتطلعات وآمال الشعبين الشقيقين.