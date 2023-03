ليبيا – قال وزير التخطيط السابق عيسى التويجر إن الاستراتيجية العشرية الأمريكية هي تنفيذ لقانون الهشاشة الذي أصدره الكونغرس في عام 2019 وكانت ليبيا من ضمن 4 دول هشة قررت واشنطن دعمها، وأنه تم إعداد هذه الاستراتيجية بعد إشراك عدد كبير من الليبيين وتمت صياغة الأهداف المعلنة بناء على ذلك.

التويجر وفي تصريحات خاصة لموقع لـ”عربي21″، أضاف:” هناك تحديات ضخمة تواجه الأهداف المعلنة ومنها وجود رغبة لدى بعض العائلات للسيطرة على الحكم مستغلة الانتخابات، وكذلك وجود مرتزقة الفاغنر التي تحتل قواعد عسكرية مهمة في الجنوب، لذا أعتقد أن هذه الخطة العشرية تعطي الغطاء للسعي لإخراج المرتزقة الروس من ليبيا”.

Shares

The post التويجر: الخطة العشرية الأمريكية تعطي الغطاء للسعي لإخراج الروس من ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية