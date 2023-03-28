الداخلية توضح بشأن الفيديو المتداول لأحد منتسبي الدعم المركزي حول قلة التموين

تداولت عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مقطع فيديو يظهر فيه أحد منتسبي الإدارة العامة للدعم المركزي وهو يتحدث عن قلة التموين المخصص من قبل الإدارة وبانه لا يكفي للأعضاء المتواجدين.

وأوضحت وزارة الداخلية أن مخصصات التموين متوقفة منذ نهاية العام المنصرم بناء على تعليمات رئاسة الحكومة ، وإن التموين الذي تحدث عنه اعضاء الشرطة في الفيديو قد تم توفيره باجتهاد مباشر من مدير الإدارة العامة للدعم المركزي.

وقالت الداخلية أن هذا الموضوع كان ضمن اجندة النقاش في الاجتماع الذي عقده الوزير مع رؤساء المصالح والاجهزة ومدراء الادارات والمكاتب ؛ والذي بدوره أكد على العمل لانفراج هذا التوقف بحيث يشمل جميع مكونات وزارة الداخلية وفق الضوابط القانونية والمواصفات الصحية.