الاتحاد الأوروبي: نأخذ مزاعم انتهاكات حقوق المهاجرين في ليبيا على محمل الجد

أكدت المفوضية الأوروبية الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي إنها تأخذ مزاعم انتهاكات حقوق المهاجرين في ليبيا على محمل الجد.

وأشارت المفوضية إلى أن عملها في ليبيا حيوي ويتم غالبًا بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو: إن “هدفنا المشترك هو المساعدة على تحسين وضع الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا”.

وتابع ستانو: “بالطبع هناك حوادث هناك قضايا تشكل مصدر قلق نحاول مخاطبتها مع الشركاء في ليبيا والشركاء الدوليين”، مشيراً إلى أن “بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تعاونت مع المحققين”.

كما نفى “التلميحات بأن الاتحاد الأوروبي ربما يدفع لإبقاء المهاجرين في ليبيا”، موضحاً أن “الاتحاد الأوروبي لا يمول أي كيان ليبي ولا يعطي أموالاً مادية لشركاء في ليبيا”.

وبين ستانو أن “ما يقومون به هو تخصيص الكثير من الأموال والتي عادة ما يستخدمها الشركاء الدوليون وتمر عبر الأمم المتحدة”.