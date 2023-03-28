“داخلية الدبيبة”: مقطع فيديو توقف مخصصات التموين عن منتسبي الوزارة “صحيح”

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة صحة ما تداولته عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك حول مقطع فيديو يظهر فيه أحد منتسبي الإدارة العامة للدعم المركزي وهو يتحدث عن قلة التموين المخصص من قبل الإدارة وبانه لا يكفي للأعضاء المتواجدين.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن مخصصات التموين متوقفة منذ نهاية العام المنصرم وأن هذا الموضوع كان ضمن اجندة النقاش في الاجتماع الذي عقده الوزير مع رؤساء المصالح والاجهزة ومدراء الادارات والمكاتب.

وذكرت أن الوزير بدوره أكد على العمل لانفراج هذا التوقف بحيث يشمل جميع مكونات وزارة الداخلية وفق الضوابط القانونية والمواصفات الصحية.