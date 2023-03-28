أوحيدة: نأمل العمل على جمع السلاح المنتشر بشكل عشوائي ويكون في تصرف جيش ليبي موحد

اعتبر عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن لقاء اللجنة العسكرية (5+5) والقادة العسكريين في طرابلس خطوة ناجحة نحو توحيد المؤسسة العسكرية، وتصب في مصلحة حل الأزمة الليبية وتمهد لإجراء الانتخابات.

أوحيدة قال في تصريحات صحفية: إن هناك قناعة تامة لدى الجميع بأن استمرار تدهور الوضع الأمني لن يخدم البلاد، إلى جانب ضرورة تعاون مجلس الدولة لإنجاز القوانين الانتخابية.

وأشار إلى أن الأمر الواقع يحتم على الجميع أن يعمل وفق سياق توحيد المؤسسة العسكرية وتوحيد الرؤى السياسية.

وأعرب عن أمله بعد خطوة توحيد المؤسسة العسكرية، العمل على جمع السلاح المنتشر بشكل عشوائي، ويكون في تصرف جيش ليبي موحد تحت سلطة مدنية منتخبة.