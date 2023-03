معزب: تحقيق الاستقرار له طريق وحيد وهو تفكيك التشكيلات المسلحة في الغرب وحل القيادة العامة في الشرق

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب أن تحقيق الاستقرار في ليبيا له طريق وحيد، وهو تفكيك التشكيلات المسلحة في الغرب الليبي، وحل ما يسمى بالقيادة العامة للجيش (خليفة حفتر) في الشرق، وأمريكا قادرة على تنفيذ ذلك.

معزب أكد في تصريح خاص لموقع “عربي21” أن الانتخابات ليست حلًا، خاصة إذا أفرزت ديكتاتورًا جديدًا، فالشعب الليبي عانى من ديكتاتورية العسكر طوال أربعة عقود وضعت ليبيا في موخرة الأمم بعد أن كانت دولة ناهضة، والآن إذا أرادت الولايات المتحدة شراكة استراتيجية مع ليبيا هدفها الاستقرار والازدهار، فعليها أن تساعد الليبيين في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وتمنع أي قوى إقليمية أو دولية من ممارسة الضغوط لفرض طرف على آخر.

