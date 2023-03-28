السفارة البريطانية في ليبيا تدعم تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن حقوق الإنسان

أخبارليبيا24

أعلنت السفارة البريطانية في ليبيا دعمها بالكامل تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن حقوق الإنسان في ليبيا.

وأضافت السفارة في تغريدة على حسابها بـ”تويتر” :”نشعر بقلق عميق إزاء النتائج التي توصل إليها التقرير الأخير، بما في ذلك الأدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية”.

وأوضحت السفارة البريطانية :”يجب أن تكون الشفافية والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في صميم العملية الانتقالية الليبية”.

وذكرت السفارة أنه من الأهمية أن تتم متابعة هذا التقرير بإجراءات ملموسة، بما في ذلك في مجلس حقوق الإنسان.

وكانت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا أعربت عن قلقها العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد في تقريرها النهائي الصادر أمس الإثنين.

وخلصت البعثة في تقريرها إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب الدولة والقوات الأمنية والمجموعات المسلحة مجموعةً واسعةً من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.