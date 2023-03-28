ليبيا الان

بلها: نجاح اجتماعات لجنة (5+5) وبعض القيادات العسكرية خطوة مهمة نحو تأمين انتخابات حرة وآمنة

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها إن نجاح اجتماعات لجنة (5+5) وبعض القيادات العسكرية لمناطق البلاد خطوة مهمة نحو تأمين انتخابات حرة وآمنة.

بلها وفي تصريحات صحفية، رأى أن حالة الاستقرار الحالية ودعم المجتمع الدولي ساعد في إنجاح جهود اللجنة العسكرية.

وأشار إلى أن نجاح المسارين العسكري والأمني يلبي مطالب البعثة الأممية بضرورة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

ولفت بلها إلى أن التقدم في المسارين العسكري والأمني يحتاج إلى توازٍ مع مسار سياسي ناجح لتتكامل العملية السياسية في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك