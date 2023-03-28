بلها: نجاح اجتماعات لجنة (5+5) وبعض القيادات العسكرية خطوة مهمة نحو تأمين انتخابات حرة وآمنة

قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها إن نجاح اجتماعات لجنة (5+5) وبعض القيادات العسكرية لمناطق البلاد خطوة مهمة نحو تأمين انتخابات حرة وآمنة.

بلها وفي تصريحات صحفية، رأى أن حالة الاستقرار الحالية ودعم المجتمع الدولي ساعد في إنجاح جهود اللجنة العسكرية.

وأشار إلى أن نجاح المسارين العسكري والأمني يلبي مطالب البعثة الأممية بضرورة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

ولفت بلها إلى أن التقدم في المسارين العسكري والأمني يحتاج إلى توازٍ مع مسار سياسي ناجح لتتكامل العملية السياسية في البلاد.