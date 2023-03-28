ليبيا الان

أعضاء من اللجنة المشتركة “5+5” يطلعون اللافي على نتائج اجتماع طرابلس

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، “عبد الله اللافي” اليوم الثلاثاء عددًا من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لمتابعة مستجدات عمل اللجنة.

حيث أطلع أعضاء اللجنة النائب بالمجلس الرئاسي على نتائج اجتماع أعضاء اللجنة كاملة في طرابلس خلال اليوميين الماضيين، بحضور عدد من القيادات الأمنية. وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.

ومن جانبه رحب المجلس الرئاسي ممثلا في “اللافي” بأجتماع أعضاء اللجنة وعملهم، وبكل الخطوات التي تمكن من توحيد المؤسسة العسكرية، حتى تقوم بدورها في دعم الاستقرار وحماية حدود الوطن وتأمين الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

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5+5 اللافي اللجنة العسكرية المشتركة

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صحيفة الساعة 24

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