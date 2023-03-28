السيسي يطلع على تطوير ميناء السلوم البري لتيسير حركة التنقل من بين مصر ليبيا

ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أحمد فهمي أن أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اطلع على مستجدات تطوير ميناء السلوم البري، مشيرا إلى أن ذلك الميناء يمثل شريان حياة في غرب مصر من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا.

وأضافت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن ميناء السلوم البري يساهم في تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن تطوير الميناء لخدمة المصدرين.

وعقد الرئيس المصري اليوم اجتماعين لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية، حيث شارك في الاجتماع الأول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد العزازي. رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.