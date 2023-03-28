بوغدانوف: سفير روسيا الجديد لدى ليبيا سيتوجه إلى طرابلس “قريبا”

أعلن في عاصمة الاتحاد الروسي “موسكو” أمس أن السفير الروسي الجديد لدى ليبيا “أيدار أغانين” ؛ الذي عينه الرئيس بوتين، في 29 ديسمبر 2022، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا سيتوجه الى طرابلس.

جاء ذلك في تصريحات لنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بثتها قناة روسيا اليوم “آر تي” قال فيها : “إن سفير روسيا في ليبيا أيدار أغانين سيتوجه إلى طرابلس، حيث تعتزم البعثة الدبلوماسية الروسية استئناف العمل بشكل كامل، إلا أنه ام يُحدد تاريخا لذلك .

وأضاف “بوغدانوف” الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، في تصريح نشرته وكالة «تاس» الروسية، أمس الإثنين، إن (سفير روسيا الاتحادية، سيتوجه إلى ليبيا وأن الجانب الروسي يعول على ضمان أمن بعثته الدبلوماسية في ليبيا، ويعتبر هذا الأمر أولوية هامة) .

وأعلن بوغدانوف في وقت سابق أن روسيا تخطط لإعادة فتح سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب، وكذلك فتح قنصلية عامة في بنغازي .

والجدير بالذكر أن “أيدار أغانين” شغل العديد من المناصب، حيث عمل في إدارة التخطيط السياسي في الخارجية الروسية وممثلا لروسيا الاتحادية في الأراضي الفلسطينية ومستشارا للسفارة الروسية في الأردن وسلوفينيا، ومديرا لقناة روسيا اليوم العربية.