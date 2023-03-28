نصية: باتيلي يرفس البازين على أنغام تشكيل قوة مشتركة لحماية الجنوب

أخبارليبيا24

علق عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، على لقاء القيادات العسكرية والأمنية من شرق وغرب البلاد في العاصمة طرابلس بحضور المبعوث الأممي عبدالله.

وقال نصية في تغريدة على حسابه في “تويتر ” :”باتيلي يرفس في البازين على أنغام تشكيل قوة مشتركة لحماية الجنوب، وتحت شعار الديمقراطية و الاستقرار”.

وأضاف عضو مجلس النواب :”مرة أخرى أجدادنا أدركوا التناقض الدولي ولعبوا عليه وخرجوا بدولة”.

وتابع تصية :”ما يحدث الآن من أطراف الصراع هو عدم إدراك للتناقص الدولي و الإقليمي، ونخشى أن يفوت الأوان ونخسر الدولة”.