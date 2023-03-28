النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية في مواجهة مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية فرع القادسية

العنوان – طرابلس

كشف مكتب النائب العام أن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية في مواجهة مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية القادسية.

وأوضح المكتب أن تحقيقًا أنجزته نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف – طرابلس؛ حول مشروعية معاملة مصرفية في فرع المصرف.

وأضاف مكتب النائب العام أن التحقيق كشف عن اتجاه إرادة مسؤول الفرع؛ إلى تنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة، ابتغى من خلالها تحقيق منافع مادية لنفسه وغيره.

وذكر المكتب أن مسؤول الفرع تعمد خصم خمسمائة ألف دينار من أموال المصرف، ترتيباً على قبوله صكوكٍ مصرفيةٍ لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حساب الساحب.

وأفاد مكتب النائب العام أن هذا الأمر قاد إلى تمكن رئيس الفرع من المبلغ ؛ فتسبَّبا بفعلهما في إلحاق ضرر بالمال العام؛ رأى معه المحقق الأمر بحبس متسلم متحصلات الفعل ؛ ووجه الجهات الضبطية بضبط مسؤول الفرع وإحضاره.