البحث الجنائي: أسطوانات غاز تقود إلى ضبط مصري (قاتل) ببنغازي

أخبارليبيا24

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن جهاز البحث الجنائي بنغازي قبض على شخص مصري الجنسية هارب من حكم قضائي بمصر.

وذكرت الإدارة أنه بعد توقيف مكتب مكافحة الظواهر السلبية لشخص بمنطقة السرتي في مدينة بنغازي وبحوزته عدد أسطوانات غاز يتاجر بها بأسعار عالية مخالفة لما حددته الدولة مستغلا حاجة المواطن لها في شهر رمضان المبارك.

وأضافت أنه بسؤاله عن أسمه أفاد بأنه يدعى محمود الجازوي وبأنه ليبي الجنسية إلا أن عمليات التحري وجمع المعلومات التي باشرها المكتب حوله بينت أنه مصري الجنسية ويستخدم أسم ليبي لكونه مطلوب في قضية قتل بدولة مصر.

وأكدت الإدارة أنه بمواجهته بتلك المعلومات أفاد خلال التحقيق معه بمقر الجهاز بأنه دخل للأراضي الليبية في العام قبل الماضي (2021) بطريقة غير شرعية ولديه ملف بمكتب العائدون.

وأفادت أن المتهم أقر كذلك بتغيير أسمه من “طارق” إلى “محمود” ويسعى لتزوير إجراءات باسم “محمود” كونه صدر ضده حكم غيابي بمحكمة المنيا الجزئية بتهمة القتل.