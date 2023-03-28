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الصغير: أتمنى أن لا يتم توريط فزان في المصفاة المستهلكة الموجودة في سويسرا

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

علق وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير على توقيع شركة زلاف التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط عقدًا مع شركة هانيويل الأمريكية للأعمال الهندسية لإنشاء مصفاة بمنطقة أوباري.

الصغير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “غاب عن الخبر قيمة العقود ونوع المصفاة وقدراتها ومن سيصنعها ومن سيوردها، أخشى أن تكون الأخبار السابقة كاذبة وألا يتم توريط فزان في المصفاة المستهلكة الموجودة في سويسرا ويراد التخلص منها منذ حوالي عقد من الزمان”.

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قناة ليبيا الحدث

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