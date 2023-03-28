مصراتة وزليتن والخمس..النهر الصناعي: يعلن إيقاف ضخ المياه بالمسار الشرقي

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أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الثلاثاء عن إيقاف ضخ المياه بالمسار الشرقي حتى تتمكن فرق الصيانة بإجراء أعمال الصيانة والإصلاحات الضرورية والمطلوبة.

وأكد الجهاز التنفيذي بالمشروع على حرصه في تأمين الإمداد المائي متعهدًا بإنجاز العمل في أقصر وقت ممكن.

وأوضح الجهاز أن المدن التي ستواجهة نقص في المياه هي مصراتة، زليتن، الخمس، أما مدينة طرابلس فسيتم تغذيتها عبر المسار الأوسط.

وأفاد أن ها الإيقاف جاء نظراً لوقوع المحطة بمنطقة منخفضة بمعنى وقوعها تحت ضغط تشغيلي عالي يتجاوز الـ 17 بار لم تفلح جهودنا في السيطرة على التسريب.

كما يعلم الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية فقد تعرض

وكان المسار الشرقي وتحديداً عند محطة تصريف المياه رقم (627) الواقعة بالقرب من مدينة الخمس تعرض لأعمال تخريب وكسر للصمام بالمحطة مما تسبب في هدر آلاف الأمتار المكعبة من المياه.

وأشار الجهاز إلى أن فرق الصيانة والتشغيل بالمنطقة الشمالية التابعة لمنظومة الحساونة سهل الجفارة حولت خلال الأيام الثلاثة الماضية إجراء أعمال الإصلاحات دون اللجوء إلى إيقاف الإمداد المائي بالكامل للمدن الواقعة على المسار.