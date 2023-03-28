الفزاني: لقاء طرابلس أذاب الجليد بين الأطراف الليبية

اعتبر المحلل السياسي الليبي يوسف الفزاني أن التطورات الأخيرة في المشهد الليبي تعد قطعا للطريق أمام التدخلات الخارجية في ملف حل الأزمة الليبية.

وبرهن الفزاني في تصريح له، على ذلك بالقول إنه “في الأساس كانت الأزمة الليبية أزمة ثقة بين الأطراف المتصارعة أما اليوم وبعقد لقاء موسع كالذي شهدته طرابلس أعتقد أن الثقة أصبحت متبادلة خصوصا وأن الطرف الذي يمثل غرب البلاد سيزور مدينة بنغازي في الشرق خلال الأسبوع المقبل”.

وفق الفزاني، يعد ذلك بمثابة “ذوبان الجليد وإحلال للثقة المتبادلة، وهذا أمر يخرج الدول المتدخلة في الأزمة الليبية خارج الملعب، والتي كانت تتحجج فيما مضى بقيادتها للمباحثات كوسيط بين الأطراف الليبية”.

ويرى الفزاني أن هناك دور على المجتمع الدولي لعبه أيضا وهو أن يكون حازما في تطبيق ما يتفق عليه الليبيون، لأنه مهما كانت الأطراف متفاهمة فهناك أيضا أطراف ستكون معارضا لأي اتفاق وعلى رأسها المليشيات المسلحة التي سترفض أي اتفاق ليبي – ليبي لا يكون لصالحها.