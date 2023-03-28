شاهد فيديو : ملخص مباراة ليبيا وتونس اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا

تغلب المنتخب التونسي على مضيفه الليبي، بنتيجة 0-1، الثلاثاء، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي في إطار الجولة ال4 من منافسات المجموعة ال10 للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وسيطرت تونس على أغلب أطوار المباراة، وكادت أن تصل إلى مرمى ليبيا في أكثر من مناسبة، لكن تألق معاذ اللافي منع ذلك.

وجاء هدف فوز تونس برأسية هيثم الجويني في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، لتحصد تونس 3 نقاط .

وبهذا الانتصار قفز منتخب تونس لصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط متخطيا غينيا الاستوائية بفارق نقطة واحدة، فيما توقف رصيد ليبيا عند 3 نقاط في الترتيب ال3 لتتراجع فرص تأهلها للنهائيات كثيرا.