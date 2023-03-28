لإحالتها للمجلس الأعلى للطاقة.. “لجنة ميزانية النفط” تناقش خطة المؤسسة للعام 2023

عقدت لجنة متابعة ميزانية النفط اجتماعها الثاني للعام الجاري، الذي خُصِّص لمناقشة الإنفاق التنموي لميزانية المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة مؤشراته، وكذلك مناقشة خطة المؤسسة التشغيلية والتطويرية التي تستهدف رفع الإنتاج إلى مليوني برميل، وإحالتها للمجلس الأعلى للطاقة لمناقشتها واعتمادها.

ووفق بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، بأن رئيس اللجنة محمد الزيداني، أكد أن الحكومة تعمل من خلال اللجنة والوزارات ذات العلاقة لدعم برامج المؤسسة، بهدف استقرار الإنتاج وزيادته.

كما قدم رئيس المؤسسة، فرحات بن قدارة، عرضًا ضوئيًا يوضح ملامح خطة التطوير للعام 2023، التي تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في مجال الاستكشاف بعد قرار الحكومة رفع القوة القاهرة.

وأكد المجتمعون ضرورة إصدار تقرير ربع سنوي للإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات في هذا القطاع، وإعلان الخطوات التنفيذية للمشاريع التشغيلية والاستكشافية.