أمن بنغازي: شرطة المدينة تضبط شخصين يتاجران بـ”الحشيش” “دلفري”

العنوان – بنغازي

أكدت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة المدينة قبض على شخصين يقومان بالاتجار بمادة الحشيش المخدرة و توصيلها للزبائن (دلفري).

وأضافت المديرية أن معلومات وردت لأعضاء التحريات بمركز شرطة المدينة مفادها قيام شخصين على متن مركبة آلية نوع كيا فورتي بيضاء اللون بترويج مادة الحشيش المخدرة وإيصالها للزبائن عن طريق الهاتف.

وأوضحت مديرية الأمن أن رئيس المركز العميد محمود احبيش أصدر تعليماته بضبط المركبة سالفة الذكر وتم انتقال أعضاء التحريات والبدء في عمليات البحث والتحري عنها.

وذكرت أنه تم استدراجهم من قبل أعضاء التحريات عن طريق الهاتف إلى ضريح عمر المختار وإيهامهم بأنهم زبائن يريدون شراء مادة الحشيش المُخدرة وعند مشاهدة المركبة انتقل عضو التحريات نحوها ومن ثم بقية الأعضاء.

وأكدت أنه تم ضبط المركبة نوع كيا فورتي بيضاء اللون وعلى متنها الشخصين سالفي الذكر وبحوزتهم 5 قطع من مادة الحشيش المخدرة وعدد 8 أقراص حبوب مُهلوسة وتم الانتقال بهم إلى المركز.

وبينت المديرية أنه بالاستدلال معهم تبين أن الأول يدعى ا.ي.م واعترف بالاتجار بمادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة وتوصيلها لزبائنه وتبين أن الشخص الثاني يُدعى م.أ.م حيث أفاد في أقواله بأن المخدرات التي تم ضبطها تخص المدعو الأول وليست له علاقة بتجارة المخدرات.

ولفتت مديرية الأمن إلى أنه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالتهم إلى جهاز مكافحة المخدرات والمُؤثرات العقلية.