إصابة عامل نظافة في طرابلس بعيار ناري بعد منعه سائق شاحنة من إفراغ مخلفات بناء

أخبارليبيا24

أصيب أحد عمال شركة الخدمات العامة طرابلس بعيار ناري في رقبته بسبب منع سائق شاحنة من إفراغ مخلفات بناء في الصندوق.

وأوضحت الشركة عبر حسابها “فيسبوك” أن العامل مشرف على صناديق 7 أبريل، وتعرض للإصابة بعد منعه لشخص يقود شاحنة من إفراغ مخلفات بناء.

وأشارت شركة الخدمات العامة طرابلس إلى أن الإصابة أدت إلى إدخال العامل إلى العناية الفائقة.

ودعت الشركة وزارة الداخلية والجهات الأمنية بضرورة التحري والقبض على المجرم الذي من شأنه عدم استقرار تقديم الخدمات للمواطنين.