تصفيات أمم إفريقيا: تونس تحسم ترشحها من بنغازي وتعقد مهمة المنتخب الليبي

حقق المنتخب التونسي انتصارا مهما أمام المنتخب الليبي على ملعب شهداء بنينة حقق به ترشحه لكأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار بداية العام القادم وهي المرة ال16 تواليا في رقم قياسي إفريقي.

ونجح التونسيون في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17 بهدف للمهاجم هيثم الجويني بعد كرة ثابتة دقيقة من النجم علي معلول.

ورغم أن المنتخب الليبي حاول العودة في المباراة لكن خبرة التونسيين جعلتهم يسايرون المباراة بالهدف الوحيد الذي حققوا به انتصارا جعل ليبيا في مهمة معقدة في فرضيات الترشح.