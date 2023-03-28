أفادت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء عن القبض على شخص قام بتهديد مواطنان بالسلاح بالقره بوللي .

وفي إطار التعاون والتنسيق الأمني بين مختلف مكونات وزارة الداخلية ؛ وبعد ورود شكوى إلى مركز شرطة قصر خيار بمديرية أمن القره بوللي من مواطنان مفادها قيام شخص يدعى “ح.م.أ” بإشهار السلاح عليهما وتهديدهما والاعتداء عليهما بالسب والشتم.

وبالتعميم عليه تم ضبطه من قبل إدارة المهام الخاصة مكتب القره بوللي بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ، وتم تسليمه إلى مركز شرطة قصر الأخيار من حيث الاختصاص ؛ كما قام ذويه بتسليم البندقية التي استخدمها إلى مديرية أمن القره بوللي.