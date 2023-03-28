بعيو: طرد القاعدة البريطانية من ليبيا عيد وطني رغم أنوف العملاء

علق الكاتب الصحفي الليبي محمد بعيو على ذكرى طرد القوات البريطانية من ليبيا سنة 1970 معتبرا أنها ذكرى خالدة مهما تغيرت الظروف.

وقال بعيو في تدوينة على فيسبوك “مهما تقلبت الأزمنة وتغيرت الأنظمة سيبقى طرد القاعدة البريطانية من ليبيا قبل 53 عاما عيدا وطنيا رغم أنوف العملاء ولا بد من الوفاء للذين أنجزوه”.

واضاف بعيو في تناول للأحداث في البلاد إن ليبيا اليوم “تحت الاحتلال” وفاقدة للسيادة “لكن أهلها سيحررونها ولو بعد حين”.

ويصادف اليوم 28 مارس من كل عام ذكرى إجلاء القوات البريطانية من ليبيا سنة 1970 التي تمت بعد أشهر قليلة من ثورة سبتمبر 1969.