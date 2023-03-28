النهر الصناعي: فرق الصيانة عجزت عن السيطرة على تسريب المسار الشرقي ويعلن إيقاف الضخ

العنوان – طرابلس

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الثلاثاء أن فرق الصيانة عجزت عن إجراء إصلاحات في المسار الشرقي وتحديداً عند محطة تصريف المياه رقم (627) الواقعة بالقرب من مدينة الخمس.

وأضاف الجهاز في بيان له أنه بناء على ذلك تقرر إيقاف ضخ المياه بالمسار الشرقي حتى تتمكن فرق الصيانة بإجراء أعمال الصيانة والاصلاحات الضرورية والمطلوبة.

وأوضح الجهاز أن المدن التي ستواجهة نقص في المياه هي مصراتة، وزليتن، والخمس، أما مدينة طرابلس فسيتم تغذيتها عبر المسار الأوسط.

وتعهد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي حرصه في تأمين الإمداد المائي وإنجاز العمل في أقصر وقت ممكن.

يشار إلى أن المسار الشرقي وتحديداً عند محطة تصريف المياه رقم (627) الواقعة بالقرب من مدينة الخمس تعرض لأعمال تخريب وكسر للصمام بالمحطة مما تسبب في هدر آلاف الأمتار المكعبة من المياه.

وذكر الجهاز أن فرق الصيانة والتشغيل بالمنطقة الشمالية التابعة لمنظومة الحساونة سهل الجفارة حاولت خلال الأيام الثلاثة الماضية إجراء أعمال الإصلاحات دون اللجوء إلى إيقاف الإمداد المائي بالكامل للمدن الواقعة على المسار.

واستطرد الجهاز :”لكن نظراً لوقوع المحطة بمنطقة منخفضة بمعنى وقوعها تحت ضغط تشغيلي عالي يتجاوز ال 17 بار لم تفلح جهودنا في السيطرة على التسريب”.