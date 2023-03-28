تفاصيل صادمة في القبض على تشكيل عصابي خطير في طرابلس

تمكن اعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي بطرابلس من القبض على تشكيل عصابي قام بخطف مواطن و اقتياده لاحد الشقق و محاولة مواقعته و تصويره عـ ـاريا لاجل ابـتـزازه .

ووفقًا لمديرية الأمن بطرابلس، تم تحليل بيانات و المعطيات في بلاغ المشتكي و بعد جمع المعلومات و التحري على المشتبه بهم تم التوصل اليهم و القبض عليهم و احالتهم للجهات المختصة قانوناً.

و بهذا الصدد نوه مكتب العلاقات العامة بمديرية الأمن جميع المواطنين اخذ الحيطة و الحذر في التعامل مع الاشخاص المجهولين و عدم الانصياع و راء أي ابتزاز لأنه فعل يراد به التهديد والترهيب للضحية للحصول على المقابل المادي ، أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين والحل ضرورة عدم التردد بالتوجه لأقرب مركز شرطة؛ لتقديم شكوى لمساعدتك في الوصول للمجرم و القبض عليه لينال جزائه .