شاهد : تعميم جديد من وزارة التربية والتعليم بشأن دوام المدارس في رمضان وايقاف الدراسة

أصدر مُدير مكتب المُتابعة وتقييم الأداء في وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الوحدة الوطنية تعميماً بِشأن ضَرورة التَّقيد بِفتحِ أبْواب المؤسَّسات التَّعليمية وفقاً لما جاء فِي مَنشور وزِير التَّربية والتَّعليم رقم (2) لِسنة 2023.

ويأتي التعميم الصادر عن وزارة التربية والتعليم، بعد رصدها إيقاف الدراسة ببعض المؤسسات التعليمية، وعدم الالتزام بفتح أبواب المدارس، وبدء الحصة الأولى في موعدها المحدد، وتغيب بعض المعلمين.

وطالبت وزارة التربية والتعليم مراقبي التعليم بشكل عاجل، بضرورة إحالة أسماء المتغيبين من المعلمين والإداريين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، والتقيد بفتح أبواب المدارس في موعدها، وإحالة تقارير مفصلة عن سير الدراسة مرفقة بكشف المدراس المخالفة للخطة الدراسية في غضون 3 أيام .

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت في وقت سابق أن موعد الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني وامتحانات الفترة الثانية لشهادتي اتمام مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي سيكون بتاريخ 02 أبريل إلى 13 أبريل 2023م.

ونوهت الوزارة إلى إن موعد تعليق الدراسة سيكون خلال الاسبوع الاخير من شهر رمضان المبارك مع اجازة عيد الفطر خلال الفترة من 16 ابريل إلى 23 ابريل 2023م.