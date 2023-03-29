دوريات الحرس البلدي بنغازي تقوم بحملة مكثفة على الأنشطة التجارية والخدمية

العنوان – بنغازي

قامت دوريات جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي بحملة تفتيش مكثفة على الأنشطة التجارية والخدمية.

وذكر المكتب الإعلامي بالجهاز أنه تم خلال الحملة بمشاركة دوريات التمركزات الأمنية وجهاز الظواهر السلبية والدعم المركزي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ضبط مخالفات عدة.

وأضاف الجهاز أن من اهم الضبطيات لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري كما تم ضبط عصائر يوجد بها ألوان محظورة من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأشار المكتب الإعلامي بالجهاز إلى أنه تم خلال الحملة التفتيش على محلات الخضروات لمراقبة تطبيق التسعيرة.

وأكد مكتب الإعلام أنه تم قفل الأنشطة المخالفة بالشمع الأحمر و إحالة أصحابها إلى التحقيق المركزي.