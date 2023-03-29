كمين محكم يطيح بمطلوبان بواقعة خطف و سرقة بالاكراه في غوط الشعال

أعلنت مديرية أمن طرابلس، عن تمكن اعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي من القاء القبض على مطلوبان على اثر قيامهما رفقة اخرين بخطف شخصين و الاستيلاء منهما على هاتف نقال تقدر قيمته بـ 8000 دينار.

وقام فريق التحري بالمكتب بالبحث و جمع المعلومات حتى تمكنوا من معرفة نوع السيارة التي تمت من خلالها الواقعة ، و عثر الفريق على مكان وجودها فقاموا بإعداد كمين للإيقاع بالمتورطين في الواقعة .

و تم القبض على (خ) و ( س) في الواقعة و بتفتيش السيارة عثر على سلاح نوع مسدس و به عدة طلقات و حربة .

و خلال الاستدلال معهما اعترفا بما نسب اليهما ، و احيلا لمركز شرطة غوط الشعال لا حالتهم للنيابة من حيث الاختصاص.