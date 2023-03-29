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تفاصيل تحرير شخص عقب مداهمة وكر يستعمل للخـطـف في سبها

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

أفادت مديرية أمن سبها، الثلاثاء عن تمكن الاجهزة الأمن من تحرير شخص مخطوف عقب مداهمة وكر يستعمل للخطف .

بعد ورود بلاغ إلى مركز شرطة القرضة بخصوص خطف شخص بطريق زراعى القرضة من قبل مجهولين ومن ثم قامو بابتزاز دويه ومعارفه بدفع قيمة مالية.

وعليه تم تكليف أعضاء التحرى بمركز شرطة القرضة بجمع المعلومات وبتعاون من بعض المواطنين واصدقاء المخطوف وبتنسيق مع السرية الرابعة ووحدة المهام الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد .

وبعد تحديد مكان تواجد الشخص المخطوف والتنسيق الأمنى الدقيق بين الوحدات العسكرية ومركز شرطة القرضة تم مداهمة وكر يستعمل للخطف وتحرير الشخص المخطوف وارجعه لأهله بعد معاناة من جميع وسائل التعذيب والقهر ولكن بفضل الرجال من الجيش والشرطة تم تحريره من المجرمين.

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